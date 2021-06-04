Ксения Мишина, которая ныне счастлива в своих новых отношениях с победителем "Холостячки" Александром Эллертом, с ужасом вспоминает свой прошлый роман

31-летняя актриса разоткровенничалась о личном в программе "Українські сенсації", рассказав новые подробности об отношениях с отцом своего 9-летнего сына Платона, передает Politeka.net.

Мишина уже упоминала о том, бывший возлюбленный издевался над ней, даже когда она была беременной. Но вот, с чего все началось рассказала впервые.

Ксения отправилась покорять столицу сразу после школы. Будущая звезда поступила в Киевский университет имени Карпенко-Карого и усердно занималась учебой, когда в ее жизни появился мужчина. Ей на тот момент было 20 лет, а он - на десять лет старше.

"Я не сразу влюбилась в него... Я тогда была занята своим театральным университетом, учебой, к чему долго стремилась", - вспоминает девушка.

Но ухажер был весьма настырным.

"Постоянно проявлял интерес, где-то полгода приезжал ко мне, как-то пытался ухаживать, а я "нет-нет-нет". После месяцев шести сказал: "Все, хватит, я не могу тебя добиться. Возможно, я не твой мужчина, извини...", - рассказывает Мишина.

После этого она однажды проснулась утром и остро почувствовала, что чего-то не хватает, и тогда поняла, что влюбилась в будущего отца Платона.

Пара почти сразу начала жить вместе. Об этом периоде своей жизни актриса делится с трудом.

"Все было вроде нормально, но превратилось во что-то страшное, когда я забеременела. Я тогда зависела от него в финансовом плане... Мне не хватает денег, я хочу поесть, ездила в университет... "Этого всего достаточно, не поешь, сама иди зарабатывай!", - реагировал на ее просьбы бывший.

"Я позвонила родителям и сказала: "Пожалуйста, заберите меня из этого ада", - не выдержала в итоге Ксения.

За ней в столицу приехала мама, помогла вывезти вещи из квартиры и забрала дочь домой в Севастополь.

Мишина, родив Платона, перевелась на заочное обучение и некоторое время жила на два города. А вот отца мальчика и след простыл.

"Как только я родила ребенка, его не стало вообще... Он пообещал мне отправить детскую ванночку, и она до сих пор идет", - отметила актриса, добавив, что Платон ни разу не видел своего отца.

Напомним, "Холостячка" Мишина заинтриговала признанием, Эллерт тут ни при чем: "Случается какая-то химия между..."

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