Ксения Мишина поддалась эмоциям, вспомнив о бывшем муже, от которого беременной сбежала к маме

За плечами у 31-летней актрисы горький опыт замужества за человеком-абьюзером. Сейчас Мишина, став первой украинской "Холостячкой", счастлива в своих новых отношениях с победителем этого проекта Александром Эллертом.

В программе "Українські сенсації" Ксении напомнили о ее прошлых отношениях. Девушка рано вышла замуж, когда еще училась в университете, ответив на ухаживания мужчины на десять лет ее старше. Когда она забеременела, муж резко переменился в характере. Зная, что она зависит от него финансово, всячески манипулировал и издевался. Не выдержав, актриса позвонила маме и попросила забрать ее из "этого ада". Так, она сбежала в Севастополь и родила сына Платона уже там.

Сейчас мальчику 9 лет и он, по словам Мишиной, ни разу не спрашивал, где его отец.

"Мой ребенок никогда у меня не спрашивал, где мой отец, почему у меня его нет... Никогда не спрашивал! Он говорит, у меня есть мама и бабушка", - делится Ксения в интервью.

Хотя биологический отец Платона изредка пытался напомнить о себе, даже после того, как избил Ксению прямо в театре. Он тогда в пьяном угаре спустил актрису с лестницы.

"Я когда-то зашла на Фейсбук и там была такая вкладка, я о ней не знала, "непрочитанные сообщения"... Увидела от него кучу сообщений, каких-то обвинений, обид... у меня была фотосессия, гдя я якобы балерина... "Ты, балеринка, несчастная, почему ты мне не отвечаешь? Где мой сын?" (цитирует мужа, - ред.). Фраза "Где мой сын"! Хочется посмеяться и сказать..., - но вместо слов Мишина сделала нецензурный жест со средним пальцем. - Просто, это все - не твое!"

Напомним, "Холостячка" Мишина заинтриговала признанием, Эллерт тут ни при чем: "Случается какая-то химия между..."

А еще Politeka писала, обиженная Ксения Мишина в гневе обратилась к украинцам: "Кто ты такая?"

Также Politeka сообщала, Ксения Мишина поделилась секретом, как они с Эллертом занимаются детьми: "Воспитывайте себя"