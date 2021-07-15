"Поскромней нужно быть"

Певица Наталья Могилевская получила нелестные отзывы за свой слишком смелый образ

Так, 45-летняя артистка, которая сейчас снимается в новом шоу "Співають всі", огорошила развязным поведением в откровенном наряде. Соответствующие кадры Наталья выложила в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Могилевская покуражилась в черном массивном пиджаке, расшитом перламутровыми бусинами, засветив нескромное декольте, и длинной узкой юбке с разрезом до бедра.

Наталья покривлялась на камеру, напомнив своим образом чем-то Николая Баскова или Филиппа Киркорова, по мнению публики. Пользователи разнесли певицу в пух и прах в комментариях:

"Что-то киркоровское..."

"Жакет а-ля Коля Басков"

"Эти громоздкие пиджаки, с кучей бусин! Наверно, только очень худенькой и высокой пойдут! - Филе😂"

"Этот костюм нужно отдать Киркорову, Вам он не идёт"

"Я конечно тебя люблю, но как-то с выкотами немного поскромней нужно быть. Все таки не 20.😍"

"Красиво! Киркоров обзавидуется) Правда, очень Вам идет!"

Напомним, Могилевская намарафетилась перед съемками "Співають всі", фото крупным планом

А еще Politeka писала, что похудевшая Могилевская в капитанской фуражке ослепила декольте

Также Politeka сообщала, что Могилевская в мини развалилась на сцене, впечатлив длиной ног