Певица Наталья Могилевская получила нелестные отзывы за свой слишком смелый образ
Так, 45-летняя артистка, которая сейчас снимается в новом шоу "Співають всі", огорошила развязным поведением в откровенном наряде. Соответствующие кадры Наталья выложила в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Могилевская покуражилась в черном массивном пиджаке, расшитом перламутровыми бусинами, засветив нескромное декольте, и длинной узкой юбке с разрезом до бедра.
Наталья покривлялась на камеру, напомнив своим образом чем-то Николая Баскова или Филиппа Киркорова, по мнению публики. Пользователи разнесли певицу в пух и прах в комментариях:
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"Что-то киркоровское..."
"Жакет а-ля Коля Басков"
"Эти громоздкие пиджаки, с кучей бусин! Наверно, только очень худенькой и высокой пойдут! - Филе😂"
"Этот костюм нужно отдать Киркорову, Вам он не идёт"
"Я конечно тебя люблю, но как-то с выкотами немного поскромней нужно быть. Все таки не 20.😍"
"Красиво! Киркоров обзавидуется) Правда, очень Вам идет!"
Напомним, Могилевская намарафетилась перед съемками "Співають всі", фото крупным планом
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