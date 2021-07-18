Известная украинская актриса Ольга Сумская вместе с семьей отправилась на курорт

Популярная украинская знаменитость похвасталась отдыхом в семейном кругу, пишет Politeka.net. Кадры красотка разместила в своем Инстаграм.

Звезда не только показала, как купается, но и продемонстрировала фигуру в купальнике.

Как оказалось, семья отправилась в Хургаду (Египет). В этот раз супруги вместе с дочкой, Анной, остановились в отеле премиум-класса. По словам актрисы, ей очень понравилось этот место, ведь здесь очень уютно нет много людей.

"После насыщенного графика, вагонов без кондиционеров, гастрольных путешествий, весь негатив как рукой сняло!", - написала звезда.

Публикация быстро собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Класс! Хорошо отдохнуть! Набирайтесь энергии моря и солнца! ❤️❤️❤️", "О, да … поезда без кондиционеров это жесть, конечно 😢((((", "🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍❤️Отличного Вам отдыха", "Чудесного отдыха, наши очаровательные и вечно молодые! 🥳❤️😘", "Олечка, вы очень красивая женщина, прекрасная талантливая актриса и я вас люблю..💗", "Хорошего отдыха ❤️", "Вы очень красивая семья 😘🔥 🔥🔥", "Вы невероятно похожи с мужем ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, 54-летняя Сумская рванула в романтический отпуск с экс-участником "Голосу країни"

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