Известная украинская актриса Ольга Сумская вместе с семьей отправилась на курорт
Популярная украинская знаменитость похвасталась отдыхом в семейном кругу, пишет Politeka.net. Кадры красотка разместила в своем Инстаграм.
Звезда не только показала, как купается, но и продемонстрировала фигуру в купальнике.
Как оказалось, семья отправилась в Хургаду (Египет). В этот раз супруги вместе с дочкой, Анной, остановились в отеле премиум-класса. По словам актрисы, ей очень понравилось этот место, ведь здесь очень уютно нет много людей.
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"После насыщенного графика, вагонов без кондиционеров, гастрольных путешествий, весь негатив как рукой сняло!", - написала звезда.
Публикация быстро собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.
"Класс! Хорошо отдохнуть! Набирайтесь энергии моря и солнца! ❤️❤️❤️", "О, да … поезда без кондиционеров это жесть, конечно 😢((((", "🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍❤️Отличного Вам отдыха", "Чудесного отдыха, наши очаровательные и вечно молодые! 🥳❤️😘", "Олечка, вы очень красивая женщина, прекрасная талантливая актриса и я вас люблю..💗", "Хорошего отдыха ❤️", "Вы очень красивая семья 😘🔥 🔥🔥", "Вы невероятно похожи с мужем ❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, 54-летняя Сумская рванула в романтический отпуск с экс-участником "Голосу країни"
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская в купальнике с глубоким декольте дала фору молодым
Также Politeka писала, что Сумская в объятиях другого мужчины похвасталась важным событием