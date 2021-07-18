Украинская певица Наталья Могилевская впечатлила красивыми кадрами с отдыха
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала несколько селфи, сделанных на фоне зелени и цветов. 45-летняя Могилевская была одета в миниатюрный топ, который подчеркнул ее формы. Она практически отказалась от макияжа, вызвав восхищение в сети.
«Кто уже успел отдохнуть этим летом? Где были или куда планируете?», - обратилась к поклонникам артистка.
В комментариях звезде оставили массу приятных слов. Большая часть комплиментов касалась натурального вида Могилевской. Поклонники подчеркнули, что без концертного макияжа она выглядит превосходно.
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«Очень красиво без макияжа. Натурально», «Не узнала», «Счастливые глаза», «Вы очень нежная», «Тебе очень идет улыбка», «Наташа, естественность-это ваше!», «Вы прекрасно выглядите», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Наталья Могилевская показала, в чьей компании проводит свободное время на съемках нового шоу.
А еще Politeka сообщала, что Наталья Могилевская в эффектном платье со смелым разрезом отплясала в компании мужчин в латексе: "Мурашки...".
Также Politeka писала, что Могилевская похвасталась достоинствами фигуры в пышном платье с декольте: «Что-то цыганское в роду…».