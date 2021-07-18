Украинская певица Наталья Могилевская впечатлила красивыми кадрами с отдыха

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала несколько селфи, сделанных на фоне зелени и цветов. 45-летняя Могилевская была одета в миниатюрный топ, который подчеркнул ее формы. Она практически отказалась от макияжа, вызвав восхищение в сети.

«Кто уже успел отдохнуть этим летом? Где были или куда планируете?», - обратилась к поклонникам артистка.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов. Большая часть комплиментов касалась натурального вида Могилевской. Поклонники подчеркнули, что без концертного макияжа она выглядит превосходно.

«Очень красиво без макияжа. Натурально», «Не узнала», «Счастливые глаза», «Вы очень нежная», «Тебе очень идет улыбка», «Наташа, естественность-это ваше!», «Вы прекрасно выглядите», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наталья Могилевская показала, в чьей компании проводит свободное время на съемках нового шоу.

А еще Politeka сообщала, что Наталья Могилевская в эффектном платье со смелым разрезом отплясала в компании мужчин в латексе: "Мурашки...".

Также Politeka писала, что Могилевская похвасталась достоинствами фигуры в пышном платье с декольте: «Что-то цыганское в роду…».