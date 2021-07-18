Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська вирішила згадати, як танцювала майже рік тому

Відома українська виконавиця активно веде свій Instagram, де ділиться своєю думкою, а також спілкується з аудиторією, пише Politeka.net.

У новому пості артистка згадала, як танцювала в минулому році в яскравому образі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) співачка була в помаранчевій сукні з довгим розрізом, оголив ніжку. Красуня встала на каблуки, подовживши свій силует.

Доповнили образ стильні аксесуари і яскравий макіяж. Красуня посміхалася, співала і танцювала в компанії хлопців в синіх латексних костюмах.

"Любите цю пісню? "Белому самолету" 1 рік🥳 🎉", - написала Наталя.

Майже за годину відео зібрало десь 2000 переглядів і багато коментарів:

"Наталі, ви не тільки красива жінка, але і талановита, у Вас немає жодної пісні яка мені б не подобалася 😊. Успіхів Вам у всьому і завжди. Пишаємося що Ви є саме в НАШІЙ КРАЇНІ 😍", "🔥🔥 у мене вже рік як рінгтон на телефоні, і колега теж поставила нещодавно 🤭", "мурашки дрррррррррооо", "На весіллі у дочки раз 10 під неї танцювали😍😍😍", "🔥супер пісня, супер ,,сукня,, , супер виконання, і супер співачка🔥".