Певица Настя Каменских устроила 40-летнему мужу, продюсеру и рэперу Потапу, настоящее испытание

34-летняя звезда, как известно, сейчас отдыхает в Хорватии. Настя отправилась за границу большой и шумной компанией: кроме мужа, отпуск с ней разделили подруга и экс-возлюбленная Позитива Анна Андрийчук, мама и свекровь.

Каменских регулярно показывает и рассказывает в Сети, как проходит ее отдых. В своих новых "сториз" в Инстаграм певица продемонстрировала, как Потапу с ней повезло, передает Politeka.net. Облачившись в белый бикини, загорелая брюнетка, устроила страстные танцы прямо на пляже, среди шезлонгов, зонтиков и удивленных туристов.

"Ничего не говори, я танцую, ты смотри", - пела Настя, выпендриваясь перед мужем и "затыкая" ему рот рукой.

Полное видео можно посмотреть в TikTok певицы.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многих поразили не столь ее танцы, как внешность рэпера: "Что-то Потап очень поседел", "какой потап старый"; "сколько им двоим лет?"; "какая же она офигенная))"; "фигура топ"; "хорошая пара"; "ребеночка нужно совместного уже".

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