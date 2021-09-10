Известная российская певица Алла Пугачева пришла на похороны к близкому другу Борису Краснову

Как пишет Politeka.net, известный художник-сценограф Борис Краснов и Алла Пугачева не просто сотрудничали (именно Краснов оформлял легендарные "Рождественские встречи" Примадонны), но и близко дружили. Однако, в 2011 году мужчина пережил инсульт, который сильно повлиял на его здоровье. В этом году Краснов подхватил коронавирус, а впоследствии пережил второй инсульт.

По словам врачей, его мозг был поражен на 85%, он был парализован, поэтому шансов на выздоровление почти не было. Алла Борисовна лично контролировала и оплачивала лечение близкого друга, однако 7 сентября сердце Краснова не выдержало.

Захоронение легендарного художника-сценографа состоялось 9 сентября. Проститься с мужчиной в большой траурный зал Троекуровского кладбища пришло много российских звезд, в том числе и Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, передает "Комсомольская правда".

Певица тихо рыдала и молилась у гроба друга, а потом и вообще чуть не потеряла сознание. Галкин вовремя взял за руку и поддерживал Примадонну.

К тому же, есть информация, что Пугачева уехала с кладбища раньше, чем гроб засыпали землей. Вероятно, Примадонна, которая сильно переживает смерть друга, чувствовала себя не очень хорошо.

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Напомним, что Галкин вывел в свет омоложенную Аллу Пугачеву: "Позавидовала Соньке на Новой волне".

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