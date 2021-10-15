Каратист, бронзовый призер Олимпиады в Токио и участник проекта "Танці з зірками" Станислав Горуна огорошил неожиданными амбициями, решив завязать со спортом.

32-летний спортсмен со Львова рассказал в интервью "ЖВЛ", что потратил на каратэ 16 лет своей жизни. Также он отучился на факультете юриспруденции, но в дальнейшем не хочет связывать свою жизнь ни с этой сферой, ни спортом, зато видит себя в политике, как братья Кличко.

"Да, я где-то там себя вижу. Так же интересует бизнес и политика. Вообще, в далеком будущем, хотелось бы стать президентом и более глобально на все процессы влиять, а не только заниматься спортом", - признался Горуна.

А пока олимпийский призер борется за первое место на танцевальном шоу "Танці з зірками". Его партнершей на паркете стала финалистка юниорского Блэкпула Даниелла Преап.

До этого Горуна делился впечатлениями от участия в шоу. По его словам, тяжелее всего ему дается одновременно сочетать движения бедрами, руками и ногами.

"Вчера 6 часов подряд я был в репетиционном зале, полностью «убил» себе ноги. Каратэ и танцы – это совсем другая мышечная комбинация", - рассказывал спортсмен.

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Напомним, что Горуна заговорил об антидепрессантах и отправился в клинику: "Берегите себя!"

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