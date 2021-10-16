Бронзовый призер ХХХІІ Олимпиады в Токио и чемпион Европы Станислав Горуна показал трогательную встречу с поклонницей после репетиции к новому выпуску "Танців з зірками".

Как пишет Politeka.net, 32-летний украинский каратист Станислав Горуна, который решил принять участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками" и вышел на паркет с финалисткой юниорского Блэкпулу Даниэлой Преап, часто показывает поклонникам подготовку к эфирам проекта в своем Instagram. Горуну поддерживают его жена и маленький сын.

На этот раз Горуна решил показать трогательную встречу с поклонницей после очередной репетиции. Девочка так разнервничалась возле своего кумира, что не смогла вымолвить и слова. Зато Горуна старался всячески поддержать фанатку, которая чуть не расплакалась.

"Что такое? Ты чего, маленькая? Карин, будем дружить или нет?",- спросил Горуна.

"Да", - эмоционально ответила поклонница.

"Класс, у меня плюс один друг", - сказал Стас.

Ранее Politeka писала, что участник "Танців з зірками" собрался стать президентом Украины: "Где-то там себя вижу".

Напомним, что Фагот высказался после вылета из "Танців з зірками", задев Джамалу, Горуну и Лиду Ли: "Старик, держись".

A еще Politeka сообщала, что чемпион-участник "Танців з зірками" Горуна заговорил об антидепрессантах и отправился в клинику: "Берегите себя!".