Каратист, бронзовий призер Олімпіади в Токіо й учасник проекту "Танці з зірками" Станіслав Горуна приголомшив несподіваними амбіціями, вирішивши зав'язати зі спортом.

32-річний спортсмен зі Львова розповів в інтерв'ю "ЖВЛ", що витратив на карате 16 років свого життя. Також він відучився на факультеті юриспруденції, але надалі не хоче пов'язувати своє життя ні з цією сферою, ні спортом, зате бачить себе в політиці, як брати Клички.

"Так, я десь там себе бачу. Так само цікавить бізнес і політика. Взагалі, в далекому майбутньому, хотілося б стати президентом і більш глобально на всі процеси впливати, а не тільки займатися спортом", - зізнався Горуна.

А поки олімпійський призер бореться за перше місце на танцювальному шоу "Танці з зірками". Його партнеркою на паркеті стала фіналістка юніорського Блекпула Даніелла Преап.

До цього Горуна ділився враженнями від участі в шоу. За його словами, найважче йому дається одночасно поєднувати рухи стегнами, руками і ногами.

"Вчора 6 годин поспіль я був у репетиційному залі, повністю "вбив" собі ноги. Карате і танці - це зовсім інша м'язова комбінація", - розповідав спортсмен.

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