В сети показали закулисье второго сезона шоу "Маскарад" на видео показали, как замаскированные герои проекта готовятся к выходу на сцену и волнуются перед эфиром.
Как пишет Politeka.net, премьера второго сезона популярного шоу "Маскарад", где звездные детективы Юрий Ткач, Маша Ефросинина, Юлия Санина и Дантес, Ирина Билык и Игорь Ласточкин, пытаются отгадать, кто из знаменитостей спрятан в костюмах, состоялась 18 сентября на телеканале "1+1". За это время команды уже успели отгадать некоторых учасников. Так, под костюмом Бабайки был певец Фагот, а в костюме Мотанки пряталась ведущая Валентина Хамайко.
На официальной странице шоу в Instagram поклонникам часто рассказывают об интересных моментах на "Маскараде". На этот раз создатели проекта решили показать закулисье шоу.
"Магически, правда ведь? 😍 Мы показываем вам кадры, которые вы не увидите на экранах телевизоров. Как герои готовятся к выходу на сцену самого загадочного шоу страны и как волнуются перед выступлением", - написали в сети.
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На видео видно, как участники одевают последние детали костюмов, готовятся к выступлениям, а также то, как звездные детективы нервничают перед каждым эфиром.
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