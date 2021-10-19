В сети показали закулисье второго сезона шоу "Маскарад" на видео показали, как замаскированные герои проекта готовятся к выходу на сцену и волнуются перед эфиром.

Как пишет Politeka.net, премьера второго сезона популярного шоу "Маскарад", где звездные детективы Юрий Ткач, Маша Ефросинина, Юлия Санина и Дантес, Ирина Билык и Игорь Ласточкин, пытаются отгадать, кто из знаменитостей спрятан в костюмах, состоялась 18 сентября на телеканале "1+1". За это время команды уже успели отгадать некоторых учасников. Так, под костюмом Бабайки был певец Фагот, а в костюме Мотанки пряталась ведущая Валентина Хамайко.

На официальной странице шоу в Instagram поклонникам часто рассказывают об интересных моментах на "Маскараде". На этот раз создатели проекта решили показать закулисье шоу.

"Магически, правда ведь? 😍 Мы показываем вам кадры, которые вы не увидите на экранах телевизоров. Как герои готовятся к выходу на сцену самого загадочного шоу страны и как волнуются перед выступлением", - написали в сети.

На видео видно, как участники одевают последние детали костюмов, готовятся к выступлениям, а также то, как звездные детективы нервничают перед каждым эфиром.

Ранее Politeka писала, что дочь Ткача из "Квартал 95" поразила поступком, получив костюм Инопланетянина из "Маскарада": видео.

Напомним, что Нептун на пилоне в шоу "Маскарад" растопил сердца Билык и Ефросининой: "Боже...".

A еще Politeka сообщала, что Мотанка и Бабайка раскрыли свои лица на шоу "Маскарад", удивив украинцев: "Немного подозрительно...".