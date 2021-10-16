37-річну українську співачку Олю Полякову впізнали в одній із загадкових героїнь шоу "Маскарад": чи дійсно це вона - вгадують шанувальники проекту.

Популярну артистку нерідко запрошують на зйомки різних шоу, повідомляє Politeka.net. Зірка закохала в себе українців своїм почуттям гумору, яскравою зовнішністю, і красивим голосом, тому її ім'я завжди на слуху.

У будь-якому шоу чекають появи Олі Полякової. Зокрема, деякі глядачі припускають, що саме вона ховається в костюмі Мотанки на шоу "Маскарад".

"Чи дійсно за костюмом Мотанки ховається співачка Оля Полякова? Такої думки наші зоряні мисливці😉

А у вас є здогади, хто це може бути?",- написали автори поста і поставили питання в коментарях: "Можливо Тіна Кароль?", "Можливо, Катя Осадча?".

Користувачі Мережі стали писати свої варіанти в коментарях.

"Тоня Матвієнко", "я думаю, що Мотанка це Катя Осадча", "Леся Нікітюк", "це не вона (((повинен же хтось інший вже бути, багато Полякової скрізь, зараз на балконі буде в танцях", " Осадча у декреті, у неї дитина, а зйомки були коли вагітна", "хах, насмішили. Тіни більше не буде на проектах Зави", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Полякова засвітила інтер'єр своєї розкішної вілли з приватним пляжем і яхтою

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