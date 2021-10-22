Кто на этот раз будет брать интервью у звезд

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая уже более 15 лет ведет телепрограмму "Светське життя", однако в этом году из-за беременности ее пришлось заменять в некоторых выпусках.

Как пишет Politeka.net, в августе этого года телеведущая Екатерина Осадчая в третий раз стала мамой. В браке с Юрием Горбуновым Осадчая родила двух мальчиков – 4-летнего Ивана и двухмесячного Даниила. От предыдущего брака у Осадчей, напомним, есть 19-летний сын.

Из-за беременности, родов и ухода за маленьким сыном, Осадчую пришлось заменять. Так, роль ведущих примерили солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, певицы Настя Каменских, Наталья Могилевская, телеведущие Людмила Барбир и Тимур Мирошниченко, а также спортсменка Анна Ризатдинова.

Теперь же на официальной странице программы в Instagram сообщили, что в следующем выпуске интервью у звезд будет брать певица Светлана Тарабарова.

"Светская журналистка на этой неделе - певица Светлана Тарабарова 😉 Вместе с солнечной артисткой пришли на такую аттракцию как dinner in the sky😉 Из всех приглашенных ведущих "Світського життя" Светлана выиграла крупнейший суперприз - съемку подводок в небе, на высоте 50 метров🤦🏼♀️😂 Что из этого получилось - в воскресенье в 18.30 на @1plus1_ua 👀", - написали на странице.

"Какая классная Тарабарова! Видели ее в Мелитополе, блин, красотка, зажигалка, да еще и УКРАИНКА!!", "Классная такая 🙌🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Какая гарнюничка 😍🔥 ", - написали поклонники в сети.

Ранее Politeka писала, что Осадчую в Світському житті заменили певицей, которая боролась за поездку на "Евровидение": "Как вам?".

Напомним, что известный красавчик стал новой заменой Осадчей на "Світському житті" после Могилевской и Зарицкой: "Будет супер".

A еще Politeka сообщала, что молодая певица стала новой заменой Осадчей в "Світському життю" после Каменских и Могилевской: "Летай, как на крыльях".