Известная украинская актриса, героиня реалити-шоу "Холостячка" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина расставила точки над "і" в своих отношениях с Александром Эллертом.

Как пишет Politeka.net, 32-летняя Ксения Мишина стала героиней первого сезона реали-шоу "Холостячка". Избранником звезды сериала "Крепостная" стал юморист и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт. По окончании проекта пара продолжила встречаться, они даже жили вместе. Однако, несколько месяцев назад Мишина заявила, что они с Александром больше не вместе.

Позже в сети ходили слухи, что пара помирилась и продолжает встречаться, однако Ксения Мишина решила расставить все точки над "і".

На одной из фан-страниц шоу "Холостячка" опубликовали ее видео-ответ.

"Много вопросов на одну и ту же тему. Отвечаю всем, у нас нет отношений и мы не вместе", - сказала Мишина.

В комментариях поклонники обсудили признания актрисы.

"Шут как Эллерт не для семейных отношений, чисто потусить и поржать да. Но женщине с ребенком нужно другое 👏 Даже рада за Ксю 🔥🙌❤️ ", "Мишина вынесла мозг ему наверняка 😂 слишком хочет казаться идеальной 😂 "," Саша не для жизни, он для развлечений", " Мишиной, увы, никто не нужен! Она в браке со своей любимой работой! много соблазнов, поэтому ей хочется быть одинокой, чтобы ее любили все и она в этой любви купалась! ребенок у нее уже есть, поэтому это тоже одна из причин, что ей постоянный мужчина не нужен!😭", "Господи, да "слава Богу". Наконец-то мужик одумался может..", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что судью "Україна має талант" Мишину осыпали комплиментами за идеальные образы: "По-всякому красивая".

Напомним, что судья "Україна має талант" Мишина впервые раскрыла правду, что у нее с Эллертом: "Чтобы прояснить точно...".

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