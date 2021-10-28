Творці реаліті-шоу "Холостячка", яке транслюють на телеканалі "СТБ", опублікували світлини героїнь двох сезонів проєкту Ксенії Мішиної та Злати Огнєвіч і запропонували шанувальникам обрати, хто з них кращий.

Як пише Politeka.net, у жовтні 2020 року на телеканалі "СТБ" показали проєкт "Холостячка", яке є спін-оффом чоловічої версії "Холостяк". Так, героїнею першого сезону, за прихильність якої прийшло позмагатися 25 чоловіків, стала акторка Ксенія Мішина. Обранцем "холостячки" став гуморист та автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт. Пара тривалий час зустрічалася та навіть жила разом, однак декілька місяців тому оголосила про розрив.

Героїнею другого сезону шоу, прем’єра якого відбулася 17 вересня цього року, стала співачка Злата Огнєвіч.

На офіційній сторінці "Холостячки" в Instagram вирішили влаштувати битву образів двох героїнь та опублікували їхні фото зі зйомок третього сезону телевізійної драми "Кріпосна". Так, шанувальникам запропонували обрати, кому із "Холостячок" образ підходить краще.

"Дві такі різні, але такі красиві Холостячки 🔥 хто з красунь імпонує більше, Злата чи Ксенія?)", - написали на сторінці.

У коментарях шанувальники написали, що в такий образ більше підходить Ксенії Мішиній.

"Ксенія😍🔥", "Златі невдалу зачіску зробили", " Ксенія👏", "В цьому образі Ксенія 🔥🔥🔥", " Мішина - неперевершена!🥰", "Злата вродлива дівчина, але тут образ не вдалий, чи може ракурс", " Обидві красуні 🔥 але тут образ подобається більше Мішиної", " Ксенія❤️", " Ксенія😍😍😍", " Ксю🔥❤️😍🔥", "Обидві дуже харизматичні 😍. Але стилісти Ксенії усім імпонують більше )))", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Мішина в розкішній сукні з'явилася з Женею Котом на балу: яскраві фото.

Нагадаємо, що суддю "Україна має талант" Мішину обсипали компліментами за ідеальні образи: "По-всякому красива".

A ще Politeka повідомляла, що вигнаний з "Холостячки" Свечкоренко відповів, яке відношення Огневич має до його розлучення: "Обдуманий крок".