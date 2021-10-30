37-летняя известная украинская певица Оля Полякова показала, как радуется теплой погоде, появившись на улице, можно сказать, в летней одежде.

Популярная артистка, несмотря на плотный график концертов и съемок, находит время на соцсети, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм певица часто рассказывает о простых буднях.

В частности, в новом посте артистка показала, что проводит время на природе. При этом исполнительница удивила появлением почти в летней одежде - она позировала в футболке и джинсах, а дополнили образ стильные очки.

"Погода! Ураааа! А у вас там как???? Взрослых девочек посмотрели?????", - написала певица, напомнив о выпуске программы на Ютуб, которую она ведет вместе с Машей Ефросининой.

За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"Начали смотреть)))ну вы нереальные! Прям откликается, откликается ❤️❤️❤️", "Да! Посмотрели! Супер, впрочем, как всегда! Я теперь ещё и Машу полюбила))💙", "Оля и Маша огонь🔥🔥🔥🔥🔥 помимо того что ржачно ещё и полезно😍😍😍😍😍", "Оля, Вы умничка!! И красавица, и хозяйка, и форма у Вас прекрасная ❤️", " Посмотрелииии!!!!! А иметь такой плоский живот это вообще законно?!😮😮", - написали пользователи сети.

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