Боксер, экс-муж тренера шоу «Зважені та щасливі» Марины Боржемской, Вячеслав Узелков, со скандалом покинул интервью после вопроса о бывшей и его детях.

Спортсмен и тренер шоу «Зважені та щасливі» развелись три года назад, но до сих пор выясняются скандальные подробности их отношений, пишет Politeka.net. В частности, Марина Боржемская рассказала, что бывший муж заблокировал сына, Роберта, в соцсети, а также не общается и дочкой, Оливией.

В интервью "Зірковому Шляху" Узелков рассказал, что первый год после развода был очень тяжелым, второй - чуть полегче, и он даже мечтал вернуть семью.

По словам Узелкова, бывшая много врет о нем в интервью, но единственное, что сейчас волнует боксера - это дети, которых Боржемская настраивает против него. Боксер сообщил - он видит Роберта и Оливию три раза в год, и даже летом те отказывались видеться с отцом.

Журналистка поинтересовалась у спортсмена обращались ли они с бывшей женой к медиаторам, чтобы решить конфликт.

"Я все понимаю, но сначала нужно вернуть мозги Марине на место, это не может быть с одной стороны", - заявил Узелков, а услышав от журналистки, что можно решить вопрос по закону, Узелков не выдержал и вспылил: "Я не хочу больше... Меня бесит эта Марина", - и покинул интервью.

Напомним, экс-жена Узелкова рассказала, как боксер относится к детям после развода.

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