Известная украинская певица и телеведущая Ольга Горбачева, которая недавно заявила о смене имени, написала длинный пост о наболевшем в своем Instagram.

Как пишет Politeka.net, 40-летняя украинская телеведущая, журналистка экс-солистка группы "Арктика" Ольга Горбачева, которая уже много лет замужем за продюсером певицы Верки Сердючки (сценический образ Андрея Данилко) и группы "KAZKA" (солистка Александра Зарицкая) Юрием Никитиным написала длинный пост в Instagram о наболевшем.

Так, Горбачева пораздумывала над тем, что в последнее время умирает очень много мужчин.

"Как много мужчин идут навеки за сутки, всего за одну минуту 😩 И у моих любимых женщин нет возможности попрощаться, смириться, побыть рядом, позлиться... Горе обрушивается так внезапно, что пережить его нет сил 😭 Наши Мужчины такие хрупкие. Берегите и цените их. Пусть покоятся с миром те, кто оставил своих любимых в эти самые сложные два года и пусть станет хоть немного легче на душе их женщинам", - написала Горбачева.

На опубликованном фото певица позировала в красивом бордовом платье и в колготках в сеточку.

Отметим, что недавно певица заявила, что собирается изменить имя. Теперь она будет выступать как Ника Никитина.

Ранее Politeka писала, что жена продюсера Верки Сердючки Никитина неожиданно заявила о смене псевдонима:"шальная девка".

Напомним, что жена продюсера Сердючки раскрыла причину серьезной ссоры с Билык: "Мне неприятно".

A еще Politeka сообщала, что продюсер Верки Сердючки с женой поразили откровениями о семейной жизни: "Горбачева без Никитина - это...".