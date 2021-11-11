Украинско-венесуэльский певец и хореограф Амадор Лопес, который принимал участие в кулинарном проекте "Мастер Шеф", рассказал в одном из интервью, как пережил финансовый кризис в жизни.

Как пишет Politeka.net, 38-летний исполнитель Амадор Лопес, который принял участие в новом сезоне проекта "Мастер Шеф", однако вылетел в шестом эфире, решил рассказать в интервью журналистам "ЖВЛ", как в его жизни наступил финансовый кризис и как он это пережил.

Певец отметил, что не стесняется того, что во время пандемии в его жизни наступил финансовый кризис и ему даже нечего было есть. Единственное, что он долгое время пытался скрыть отсутствие денег от мамы, которую перевез из Венесуэлы в Украину.

"Я пытался все это скрывать. Я говорил: "Мама, все хорошо, просто будем чуть меньше продуктов покупать", но через месяц я понял, что у меня ни копейки нет. У меня были проблемы с кредиторами, с банками, я продал машину, которую недавно купил, я прятался от звонков", - признается певец.

Амадор рассказал, что ему пришлось пересесть на метро, а продукты он получал от друзей. Сводить концы с концами ему помогли танцы. Амадор давал уроки онлайн и за эти деньги, говорит, мог купить основные продукты.

Ранее Politeka писала, что звезда "Мастер Шеф" засветил кольцо на пальце и откровенно признался: "Жду тебя...".

Напомним, что Амадор Лопес, который оставил "Мастер Шеф", удивил откровением о пережитом на шоу: "От этого никто не застрахован".

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