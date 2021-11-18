Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Иванна, рассказала, как началось ее утро, а позже удивила фото со слезами на глазах.

23-летняя возлюбленная победителя двух шоу скоро должна родить, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм девушка рассказывает о самочувствии, делится переживаниями и проблемами.

В сети по-разному реагируют на посты красотки, хватает и негатива.

В новом сторис невеста Сасанчина рассказала, как началось ее утро.

"Началось с кучи лжи, ненавижу ложь больше всего", - написала девушка.

Позже красотка показала красивые волосы, и призналась, что хочет записать подписчицам видео, как сделала стрелки.

"Надеюсь сегодня с этого будет толк", - рассказала невеста Сасанчина.

Настроение у девушки казалось позитивным, однако позже она удивила фото со слезами. Девушка, вероятно, применила один из фильтров в Инстаграм.

В посте Иванна попросила угадать, что произошло, выдав несколько вариантов ответа.

"Я плачу, потому что...:

а) разошлись с Ромой;

б) обидели хейтеры;

в) на дворе плохая погода;

г) прочитала текст песни, которую вот-вот выпустит Рома.

Правильным ответом оказался последний.

Напомним, 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вот-вот станет отцом

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