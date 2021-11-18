Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Иванна, рассказала, как началось ее утро, а позже удивила фото со слезами на глазах.
23-летняя возлюбленная победителя двух шоу скоро должна родить, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм девушка рассказывает о самочувствии, делится переживаниями и проблемами.
В сети по-разному реагируют на посты красотки, хватает и негатива.
В новом сторис невеста Сасанчина рассказала, как началось ее утро.
"Началось с кучи лжи, ненавижу ложь больше всего", - написала девушка.
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении: "Никто не может повторить"
Мокрый снег и мороз: где в Украине зима начнется уже 18 ноября
Ушел из жизни знаменитый советский актер: "Организм не выдержал"
Оборвалась жизнь знаменитого актера, коллеги раздавлены горем: "Мой друг, тебя будет сильно не хватать"
Позже красотка показала красивые волосы, и призналась, что хочет записать подписчицам видео, как сделала стрелки.
"Надеюсь сегодня с этого будет толк", - рассказала невеста Сасанчина.
Настроение у девушки казалось позитивным, однако позже она удивила фото со слезами. Девушка, вероятно, применила один из фильтров в Инстаграм.
В посте Иванна попросила угадать, что произошло, выдав несколько вариантов ответа.
"Я плачу, потому что...:
а) разошлись с Ромой;
б) обидели хейтеры;
в) на дворе плохая погода;
г) прочитала текст песни, которую вот-вот выпустит Рома.
Правильным ответом оказался последний.
Напомним, 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вот-вот станет отцом
Как сообщала Politeka, невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина раскрыла дату родов
Также Politeka писала, что Сасанчин из "Голосу країни" похвастался, как балует беременную невесту