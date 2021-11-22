Судьи проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская приняли решение, что проект покинет Михаил Дмитриев.

Как пишет Politeka.net, на проекте "Мастер Шеф", который показывают на телеканале СТБ, продолжается борьба поваров-аматорав за главный приз шоу. Недавно стало известно, кто покинул шоу в 14 выпуске. Об этом рассказали на официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram.

"Узнай, кто покинул проект и пиши свои впечатления от выпуска здесь!",- написали на странице и опубликовали фото участника, проигравшего битву черных фартуков.

Так, судьи "Мастер Шеф" Мартыновская, Ярославский и Хименес-Браво решили, что самым слабым является Михаил Дмитриев, поэтому мужчина покинул проект.

Зрители раскритиковали решение судей.

"Приготовил всем вкусного мяса и пошел 😢", "Несправедливо, как на меня, но все равно Мише удачи)", "Не справедливо, Миша один из лучших участников "Мастер Шеф", "Да ну в смысле, сильных сливают, нет желания смотреть этот сезон", "Худший сезон. Чем дальше - тем хуже", " Прям плакала 😢😢😢😢. Мишка! Удачи тебе! Объединяйтесь с Женей! 👏🙌. Ресторан мясной открывайте!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко поразил словами в День Достоинства: "Украина - это босой, голый ребенок...".

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, что ему пришлось пережить: "Бил меня со всей дури...".

A еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в одном фартуке удивил видом и соображениями: "Украина - кормилица".