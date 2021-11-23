Певец Олег Винник, внезапно отменивший концерты посреди тура по украинским городам еще в октябре, огорошил новым известием.

48-летний артист ранее объявил, что возвращается на сцену - и даст 24 и 25 ноября концерты во Дворце "Украина" в Киеве, однако в последний момент отменил и эти выступления. Винник объяснил в своем Инстаграм, что выйти на сцену ему пока не позволяет состояние здоровья. До этого артист озвучивал свой диагноз - ларингит.

Проблемы со здоровьем Винника не на шутку встревожили поклонников. Люди молятся, выражают слова поддержки и желают певцу скорейшего выздоровления:

"Олег Анатольевич ❤️выздоравливайте пожалуйста 🙏 Пусть все болезни уйдут от вас далеко и навсегда, пусть вернутся к вам силы и бодрость, наполнят душу надежда и оптимизм, и поддержка близких людей поможет вам восстановиться и вернуться в русло жизненных событий и снова с удовольствием творить🥰❤️"

"выздоравливайте скорее, это важно...💔"

"Дай Бог силы и терпения поскорее поправиться 🙏🙏🙏. Пусть Господь подарит исцеление, а врачевателям мудрости"

"Олег Анатольевич, выздоровляйте, вы нам нужен здоровый, потому что ваши поклонницы с вами и держат кулачки за ваше здоровье ❤️❤️❤️Мы вас любим безгранично и верим, что скоро встретимся с вами 😍😍😍"

"Очень жаль...💔 Чернигов уже был на низком старте. Ну ничего, будем ждать новых встреч!❤️"

"Какая печальная новость! Потому что считали последние мгновения до концертов. А Вы поправляйтесь скорее, здоровье прежде всего! Берегите себя, а мы будем с нетерпением ждать весну.❤️"

Напомним, осенью прошлого года Олег Винник переболел коронавирусом, осложнениями которого страдает до сих пор.

"Каждый месяц появляются какие-то осложнения, сухость большущая в теле, обезвоживание, нарушено пищеварение… Все, буквально все стало по другому", - делился певец спустя четыре месяца после выздоровления.

Напомним, Олег Винник сообщил о серьезной болезни, концерты отменяются: "До последнего делали все возможное..."

Как сообщала Politeka, Олега Винника довели до слез прямо на съемках популярного шоу: "Этот шоу-бизнес, он..."

Также Politeka писала, что Винник после болезни и отмены концертов решился на признание: "Дал волю чувствам"