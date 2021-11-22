Украинский певец Олег Винник сообщил поклонникам неприятную весть, из-за которой были отменены его концерты, в Сети выражают надежду на лучшее.
Уже несколько недель, как Олег Винник отменяет концерты по стране, сообщает Politeka.net. Официальная причина неизвестна, в сообщениях в Инстаграме певца лишь говорится о болезни.
Так, в новом посте на странице артиста в Инстаграм также сообщили об отмене концертов во Дворце «Украина» 24 и 25 ноября. Выступления Олега Винника перенесли на весну следующего года.
"Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи прошли. Но, к сожалению, на сегодняшний день состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на Ваше понимание и искренне благодарен за Вашу безграничную Любовь!", - написал певец.
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В посте говорится также, что билеты останутся действительными.
Люди в комментариях выражали надежду на скорейшее выздоровления певца:
"Выздоравливайте быстрее... Главное здоровье, а все остальное подождет... 🙏 Берегите себя! ❤️", "Быстрого выздоровления. 🙏 Мы подождем. К новой встрече. ❤️❤️❤️", "Пусть Господь хранит! А здоровье крепнет! Пусть никто не болеет!".
Отметим, в программе "Викриття" сообщили, что у Олега Винника ларингит, который может привести к потере голоса.
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