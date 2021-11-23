Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, устроила фотосессию со своим любимцем во время прогулки в парке.
Соня Евдокименко в свои 20 лет поучаствовала в массе съемок, ведь с детства строила карьеру в модельном бизнесе, сообщает Politeka.net.
Сейчас девушка живет в США, где проходит учебы.
В своем Инстаграм внучка Софии Ротару рассказывает и показывает кадры из жизни за границей. В этот раз красотка опубликовала фото, сделанные в Центральном парке в Нью-Йорке.
Соня позировала на улице, держа в руках своего любимца.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Украинцев ждут морозы до -20: синоптик выдала прогноз, какими будут декабрь и январь
Десятки туристов с детьми оказались в огненной ловушке, детали трагедии в Болгарии: "Двери заклинило"
Зарицкая из "KAZKA" и Мешков не смогли расстаться после вылета из "Танців з зірками": Гвоздева в восторге
Знаменитый актер ушел из жизни на следующий день после дня рождения: "Спокойно отдыхай среди звезд"
"🤎🍂🍁", - написала внучка Софии Ротару.
За два часа пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.
"…Но осень так скромна, И от избытка силы
под холодом она огонь свой затаила🧡",
"Красивая😍 ", "Огонь и лав.🔥", "Красотка!", "Шикарна!🔥, "С нетерпением жду вашего нового видеоблога 😊", " 😍 Софи, какая это порода собаки? ", "Приятное фото! ❤️", "Очень приятно на вас смотреть. Ваша внешность и стиль прекрасны. 😍😍😍🔥🔥❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, Соня Евдокименко занимается развитием своего инстаграм. Сейчас на нее уже подписаны 164 тысячи пользователей.
Напомним, внучка Ротару похвасталась отдыхом с бойфрендом-миллионером
Как сообщала Politeka, внучка Ротару в шубе нараспашку показала свой стиль в Нью-Йорке
Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару засветила красавца-брата на пляже, очаровав сеть