Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, устроила фотосессию со своим любимцем во время прогулки в парке.

Соня Евдокименко в свои 20 лет поучаствовала в массе съемок, ведь с детства строила карьеру в модельном бизнесе, сообщает Politeka.net.

Сейчас девушка живет в США, где проходит учебы.

В своем Инстаграм внучка Софии Ротару рассказывает и показывает кадры из жизни за границей. В этот раз красотка опубликовала фото, сделанные в Центральном парке в Нью-Йорке.

Соня позировала на улице, держа в руках своего любимца.

"🤎🍂🍁", - написала внучка Софии Ротару.

За два часа пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"…Но осень так скромна, И от избытка силы

под холодом она огонь свой затаила🧡",

"Красивая😍 ", "Огонь и лав.🔥", "Красотка!", "Шикарна!🔥, "С нетерпением жду вашего нового видеоблога 😊", " 😍 Софи, какая это порода собаки? ", "Приятное фото! ❤️", "Очень приятно на вас смотреть. Ваша внешность и стиль прекрасны. 😍😍😍🔥🔥❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Соня Евдокименко занимается развитием своего инстаграм. Сейчас на нее уже подписаны 164 тысячи пользователей.

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