Хореограф Алина Ли, танцевавшая вместе с певцом Дмитрием Каднаем на шоу "Танці з зірками", поделилась с поклонниками новой фотографией в красивом платье.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя известная хореограф Алина Ли и известный певец Дмитрий Каднай участвовали в проекте "Танці з зірками" на "1+1", однако покинули шоу в 11-ом выпуске, за шаг до финала. Низкие оценки судей разозлили поклонников Кадная и Ли поскольку большинство видела именно их пару победителями проекта.

Несмотря на то, что Алина Ли и Дмитрий Каднай уже покинули шоу, хореограф продолжает делиться фотографиями с "Танців з зірками" в своем Instagram. На этот раз Алина поделилась красивым фото, где ее в движении на паркете сфотографировал коллега Кадная Филипп Коляденко. Девушка была в красивом платье, которое подчеркнуло ее худенькую фигуру.

"Будь уверен. Photo: @philipp_kolyadenko", - написала Ли.

Автор фото Филипп Коляденко, с которым Дмитрий Каднай в 2012 году основали украинскую инди-поп группу KADNAY, отреагировал на фотографию и написал комментарий: "Блин. Вот это круто получилось! Признаю)".

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