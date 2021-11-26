52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась радостной новостью после своего путешествия в Канаду - звезда записала видео в заснеженном лесу, и не сдерживала своих эмоций.

Популярная артистка занимается продвижением своего нового фильма с Оуэном Уилсоном под названием "Выходи за меня", пишет Politeka.net. Для этого звезда отправилась в Канаду.

В новом же видео певица рассказала, что у нее последний день в этой стране, и она возвращается домой (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Дженнифер Лопес записывала кадры в заснеженном лесу и не скрывала радости о скором возвращении домой.

"Я отправляюсь домой из Смитерса, Канада, чтобы увидеть моих "кокосов" и других близких на День Благодарения. Я люблю вас всех ❤️", - написала Дженнифер Лопес.

Примечательно, что певица называет своих детей "кокосами", и США отмечает День Благодарения 25 ноября.

Видео за несколько часов собрало более 200 тысяч просмотров и много комментариев:

"Ты такая красивая", "Так прекрасна! Я люблю тебя", "Королева, ты всегда так много работаешь. Ооочень рада за тебя. Желаю вам прекрасного Дня благодарения в окружении ваших "кокосов" и всей семьи ✨🥰. Мы любим тебя", "Любовь всей моей жизни❤️, неугасающая звезда 😍❤️".

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