На странице юмористически-развлекательного проекта "Лига смеха", который транслируют на телеканале "1+1", предупредили поклонников об атаке мошенников.

Как пишет Politeka.net, в сторис на официальной странице развлекательного шоу "Лига смеха" предупредили поклонников о том, что сейчас в сети активизировались мошенники, которые пытаются "взломать" их аккаунт в социальных сетях.

"Дорогие, любимые подписчики! Проект "Лига смеха" не проводит никаких голосований и не платит за ваши голоса! Под таким предлогом вам пишут мошенники, целью которых "взломать" ваш аккаунт. Будьте бдительны и взаимодействуйте только с официальными аккаунтами/страницами нашего проекта!",- предупредили на официальной странице "Лиги смеха".

Напомним, что недавно на "1+1" закончился восьмой сезон юмористического проекта, ведущими которого были Евгений Кошевой и Алексей Потапенко (Потап). Победителями крайнего сезона стала команда из Тернополя "В активном поиске", тренером которой был Владимир Дантес.

Ранее Politeka писала, что Дантеса и его команду раскритиковали после победы в "Лиге смеха": "Оно же никакое".

Напомним, что Ефросинина с Дантесом оказались в "Игре в кальмара", Потап не сдержался: "Жека, мне страшно".

A еще Politeka сообщала, что Ефросинина пустилась в пляс, похваставшись блестящим костюмом: "Было круто".