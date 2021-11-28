Актер студии "Квартал 95", юморист Юрий Ткач вместе с женой Викторией и дочерью Лизой побывали на отдыхе в Карпатах; поклонники в восторге от семейного фото.

Как пишет Politeka.net, 38-летний украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач, которого зрители знают благодаря ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участию в "Танцях з зірками" и как тренера в развлекательном шоу "Лига смеха", вместе с женой Викторией воспитывает дочь Лизу, которая в этом году пошла в первый класс.

На официальной странице "Квартал 95" в Instagram опубликовали семейную фотографию Юрия Ткача, который вместе с женой и дочерью был на отдыхе в Карпатах.

"Карпаты невероятные не только зимой и летом. Межсезонье - это прекрасная возможность насладиться тишиной и величием украинской природы всей семьей!🌲", - написали на странице.

В комментариях поклонники отметили необычайное сходство маленькой Лизы с Юрием: "Файно", " Моя мечта!!!!!!!!! ❤️😍 ", "Обажнюю эту малышку 😍 ", "малая копия папа)) 👍💋 ".

Ранее Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" откровенно заговорила о пластических операциях: "Не зарекаюсь..."

Напомним, что Ткач из " Квартал 95 "поразил сходством с Мастером Йода:"Вай, красавцы".

A еще Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" Юрий Ткач с женой сделали необычный сюрприз для дочери: реакция Лизы бесценна.