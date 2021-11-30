Известный артист Арсен Мирзоян решил съехать от своей тещи Нины Матвинеко, которая до этого выгнала своего мужа из дома.

Арсен Мирзоян является популярным украинским певцом. К артисту пришла популярность еще 10 лет назад, когда он участвовал в проекте "Голос країни" и дошел до финала. Там он и познакомился с певицей Тоней Матвиенко, с которой у них сейчас брак и дочка. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз на программе "Зірковий шлях" Даниэль Салем пришел в гости к Арсену Мирзояну и Тоне Матвиенко. Они сразу прошли на кухню, которую артист подарил своей теще - Нине Матвиенко.

Как известно, сейчас певец живет у своей тещи вместе с женой и детьми. Однако, Арсен Мирзоян с женой уже купили собственное жилье, и собираются туда съезжать.

"Квартиру мы купили, еще не дошли до неё руки, ремонт в ней не делали. Что-то в воздухе веет по настроениям, но я всем говорю, что нам здесь хорошо и комфортно живется, и Нину всегда есть на кого оставить. И самое главное, мне кажется, что Нина Митрофановна общается с внучкой", — рассказал Арсен Мирзоян.

Напомним, народная артистка Украины Нина Матвиенко призналась, что уже некоторое время не живет с мужем, с которым прожила в браке 50 лет. Она разошлась с Петром Гончаром и попросила съехать его на дачу под Киевом.

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