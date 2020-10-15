Відома спортсменка Аліса Шмід, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе і розповіла про щастя
На фото Аліса позувала в білому топі і чорних шортиках. Наряд був дуже маленьким, тому Шмідт показувала всі достоїнства своєї фігури. Волосся у спортсменки було розпущеним, а здалася легкоатлетка боком, стоячи на сходинках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я така щаслива повернутися на правильний шлях. 25-денне випробування Honor завершено", - написала зірка.
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Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:
"Велике спасибі Я був дуже щасливий, спасибі !!! І ти чудово виглядаєш" ," ти красива будь щасливою, коли ми знову зустрінемося", "Алісія, ти чудово приголомшлива і чудова. Мені подобаються твої красиві блакитні очі і твої чуттєві губи. Обожнюю твоє чарівне обличчя і Вогняне і ефектне тіло !!", "Німецьке диво".
Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе в незвичному ракурсі.
На фото красуня стоїть поруч з відомим німецьким футболістом, захисником дортмундської "Боруссії" і збірної Німеччини Матсом Хуммельсом на біговій доріжці. На дівчині-короткі чорні шортики і білий обтягуючий топ, на ногах – стильні кросівки.
Нагадавши, найкрасивіша легкоатлетка Аліса Шмідт підкорила витонченою фігуркою
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