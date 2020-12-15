Відома співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", показала себе і розповіла про кохання

На фото Вікторія позувала в міні-сукні. Красуня сиділа біля панорамного вікна на пуфі, а одну ніжку задерла. Щоб нічого не заасвітити, Смеюхе довелося однією рукою прикрити зону бікіні. Волосся у дівчини було розпущеним, а другою потрібну співачка виставила вперед. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Любов-це книга,

А книга-роман.

Роман-це казка,

А казка-обман!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"І про тебе я напишу гарний роман", Господи Ісусе!!! Ці лапки... Які ж вони......", "Вікторія, як водичка, тепла?", "Який чоловік вас так сильно засмутив, що ви цинік?", "Насолоджуйтесь перебуванням Віка. Схоже, у тебе з мамою все добре", "любов - не книга, у неї немає кінця. Казка брехня, так, в ній натяк)", "Хочу її".

Ми писали, що учасниця популярного українського дуету «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала зворушливі фото.

Дві красуні позували в схожих нарядах: Вікторія - в рожевому сарафані, а її мама - в такій же забарвлення сукні.

Обидві фотографувалися в різних локаціях на відпочинку в теплих краях.

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