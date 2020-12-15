Відома співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", показала себе і розповіла про кохання
На фото Вікторія позувала в міні-сукні. Красуня сиділа біля панорамного вікна на пуфі, а одну ніжку задерла. Щоб нічого не заасвітити, Смеюхе довелося однією рукою прикрити зону бікіні. Волосся у дівчини було розпущеним, а другою потрібну співачка виставила вперед. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Любов-це книга,
А книга-роман.
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Роман-це казка,
А казка-обман!",- написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"І про тебе я напишу гарний роман", Господи Ісусе!!! Ці лапки... Які ж вони......", "Вікторія, як водичка, тепла?", "Який чоловік вас так сильно засмутив, що ви цинік?", "Насолоджуйтесь перебуванням Віка. Схоже, у тебе з мамою все добре", "любов - не книга, у неї немає кінця. Казка брехня, так, в ній натяк)", "Хочу її".
Ми писали, що учасниця популярного українського дуету «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала зворушливі фото.
Дві красуні позували в схожих нарядах: Вікторія - в рожевому сарафані, а її мама - в такій же забарвлення сукні.
Обидві фотографувалися в різних локаціях на відпочинку в теплих краях.
Нагадаємо, Сміюха з "НеАнгелів" запаморочила голову неймовірними позами в бікіні
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