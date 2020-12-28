Актор і художній керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов відкрив завісу над тим, що очікує публіку в новорічну ніч

Так, зірка розповів про один з яскравих моментів, який буде під час п'ятигодинного новорічного концерту, пишуть Факти.

Крутоголов пожартував над 2020-м роком, що минає та приніс багато бід українцям.

"Гумор хороший тим, що допомагає навіть у найтемніші часи бачити щось світле, переводити все жартома і насолоджуватися життям, -заявив актор. - В одному з номерів я виганяю старий рік зі словами "Пішов геть звідси, щоб я тебе не бачив більше!" Мені здається, це саме те, що всі хочуть сказати 2020-му".

В цей же час, щоб підбадьорити публіку, Крутоголов поділився рецептом "соковитої курочки" до новорічного столу в своєму мікроблозі в Instagram.

"Дуже простий рецепт святкової страви! Нам знадобляться: ціла курка;

3 ст. л рослинного масла; 2 ст. л. діжонської гірчиці; 2 зубчики часнику

сіль, перець чорний мелений; 1 пучок листя салату І1 апельсин.



1. Курку ретельно вимийте всередині і зовні.

2. Зробіть маринад: змішайте рослинне масло, часник, гірчицю, сіль і перець.

3. Курку розріжте по грудях і розгорніть. Добре змастіть маринадом всередині і зовні, залиште на 20-30 хвилин. Покладіть в глибоке деко на пергамент.

4. Духовку розігрійте до 220 градусів. Запікайте курочку 20 хвилин. Потім зменшіть градуси до 180 і доведіть м'ясо до готовності, приблизно 45 хвилин.

5. Блюдо застеліть листям салату. Покладіть порізаний апельсин, зверху курочку і до столу!"

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