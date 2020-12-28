Ведуча проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила шанувальників щасливим виглядом і не тільки

Як розповідає Politeka, відповідний пост знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

«Цього року моїм приводом підняти новорічний настрій були діти!🤍 Вони, як батарейки, заряджають, дарують емоції й втягують тебе в диво... До того ж, я придбала багато нових традицій пов'язаних з училищем: новорічний ранок, прикраса холу🎊 і навіть чарівні листи, які діти можуть кидати в поштову скриньку.💌 І найбільш зворушлива-це прикраса головної ялинки на сцені», - сказала вона.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Кухар позує біля ялинки, грайливо посміхаючись на камеру.

«З року в рік її прикрашатимуть діти 5 класу, оскільки це їх перший навчальний рік і діти 3 курсу, адже для них це останній рік в стінах училища», - йдеться в тексті повідомлення.

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Волосся Кухар були розпущені, а розкішний макіяж надав фарб образу. Катерина посміхалася, демонструючи голлівудську посмішку.

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