Ресторатор і суддя кулінарного шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво у домашньому вигляді привітав українців з Різдвом

Як передає Politeka.net, 48-річний шеф-кухар показав у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Ектор на опублікованих кадрах веселиться у всю. Він зображений в білому халаті з капюшом. Суддя кулінарного шоу бере в руки штучний сніг і підкидає його вгору.

При цьому в якийсь момент халат відчинився, представивши погляду користувачів мережі чорно-білі труси Ектора.

"З Різдвом! Я вітаю кожного українця з цим світлим святом! І бажаю тепла і благополуччя в кожен будинок!",- написав суддя "майстер Шефа".

Фоловери також вітають його з Різдвом.

"З Різдвом Христовим Вас Ектор. Як красиво", "Ектор красень як завжди!🔥 ", "З Різдвом. Це так красиво, Ектор", "З Різдвом. Спасибі за ваш труд, за позитив. Щастя вам", "Ектор красень і розумниця. З Різдвом вас. Здоров'я", "А де сніг взяли?", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво несподівано показав, з ким любить поніжитися в ліжку: "а як ви релаксуєте?"

Як повідомляла Politeka, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво в коротких шортах показав, яким мачо може бути: "мій заряд на цілий день"

Також Politeka писала, що роздягнений суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розбурхав втіхами у ванній, фото.