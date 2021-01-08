Ресторатор і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво блиснув засмаглою фігурою на фото з відпочинку

Як передає Politeka.net, 48-річний шеф-кухар порадував фоловерів свого мікроблогу в Instagram.

"Заплющте очі та пригадайте свій найкращий відпочинок, найкрутішу відпустку, те, що перезарядило Вас до 100%. Тепле сонце, що лоскоче на лазурному узбережжі. Похід на найвищу точку, щоб бачити всю красу навколо. Або лижі чи сноуборд 🏂

Згадали? А тепер давайте ділитися в коментарях?» ,- написав ресторатор.

При цьому Ектор показав, як сам любить відпочивати. Судячи з опублікованих кадрів, він вважає за краще літній відпочинок. Зокрема, ресторатор показав знімки на тлі водоспаду і на пляжі, засвітивши накачаний торс.

Крім того, не проти Хіменес-Браво блиснути і м'язистим тілом. Йому дійсно соромиться нічого, ресторатор уважно ставиться до свого зовнішнього вигляду, і всіма способами намагається залишатися в прекрасній формі. Поки це у нього чудово виходить.

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