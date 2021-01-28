Екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва збентежила публіку несподіваним кадром

Як передає Politeka.net, 30-річна співачка поділилася провокативним фото в своїх "сторіз" в Instagram, на якому застигла у вдалий момент. Дівчина зробила репост зі сторінки своєї знайомої.

Так, Надя епатувала своїм зухвалим виглядом та витівкою. Дівчина позувала в розтягнутому светрі оверсайз бежевого відтінку, при цьому була без штанів або спідниці. Трохи виставивши ніжку вперед, Дорофєєва підкинула обидві руки, показуючи середні пальці.

Нецензурщину зірка супроводила милою посмішкою.

"Питаю у nadyadorofeeva: "Де моя зарплата?" А Надя...", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, після розпаду групи "Время и Стекло", Дорофєєва вирішила зайнятися сольною кар'єрою, випустивши восени минулого року свій перший хіт Gorit.

"Ми з Льошею (Позитивом, - прим. ред.) зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі дійсно минув", - відзначала артистка, коли оголосила про закриття проекту.

Тепер же Дорофєєва хвалиться небувалим успіхом і рекордами своєї пісні: "У пісні gorit вже більше 1 млн прослуховувань на Spotify менше ніж за 2 місяці! І, як виявилося, це найкращий результат для українського артиста 💔".

Раніше ми повідомляли, що Надя розбурхала пристрасним танцем в обтягуючих лосинах і на підборах. У коментарях Наді залишили масу приємних слів, хоча не обійшлося без колючих порівнянь: "я тебе дивлюся з шести років і мені подобається», «Кривляка», «Надька, не будь NK», «Молодчинка», «Прикольно», «класно танцюєш», «розумничка! Обожнюю».

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