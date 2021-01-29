Популярна співачка Ані Лорак похвалилася зимовим образом у засніженому лісі

Як повідомляє Politeka.net, нові фото артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Лорак одягла синю куртку-пуховик, джинси, чорну кофту і шапку і вирушила за зимовими кадрами для свого мініблога. І не прогадала, реакція виявилася досить бурхливою.

Колір вбрання, а також зимова природа навколо навіть викликали у користувачів мережі асоціації зі Сніговою Королевою, з якою порівняли співачку.

"Ми вчимося жити в запропонованих обставинах. Найкращий час-це тут і зараз!"- написала вона.

Зазначимо, фотографії Лорак засипали компліментами. Особливо багатьом шанувальникам артистки сподобалася її посмішка.

"Ваша посмішка творить чудеса, тільки побачила і відразу ж настрій покращився😍 😻улюблена наша, Кароліна», «Кароліночка лялечка яка в сніжному лісі», «ваша посмішка це, щось прекрасне...😻Вона вам до лиця! ❤️Посміхайтеся завжди«, "Кароліночка яка ви лапочка 😍❤ принадність 😍 красуня❤❤", "Снігова королева! 😍", "Снігова Королева😍", "так тепло стало від вашої посмішки!", "Прекрасна Снігуронька ️ ️ принадність 😍 не намилуватися 😍 прекрасного вечора кароліночка", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Ані Лорак в розстебнутій сорочці " підсмажилася "на сонці, виблискуючи білим ліфчиком:"Діва з тату метелика".

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