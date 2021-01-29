Днями у відомої української співачки Насті Каменських помер батько - 82-річний Олексій Йосипович Жмур

Зірка розповіла, що її тато не дожив до прем'єри кліпу на пісню "Почуття", пише Politeka.net. Олексію Жмуру дуже сподобалася ця композиція, адже вона розповідає про дівчину, яка виходить заміж, і про почуття її батьків.

За словами артистки, її батько також чекав кліпу, адже в зйомках брала участь його дружина, мама Насті - Лідія.

"Тато чекав це відео, тому що в ньому знімалися мама. На жаль, Всесвіт розпорядився інакше і тато не встиг побачити прем'єру", - написала артистка в попередньому пості, підкріпивши кадром з кліпу, де вона позує разом з матір'ю.

Сьогодні, 29 січня, співачка опублікувала частину відео у своєму Instagram (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

""Почуття " - це ода любові, а любов - це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту і батьків і несемо крізь все своє життя. Я щаслива, що у мене є кохана людина, з якою ми поділяємо любов і музику. І створили для вас цю неймовірну композицію.

Сподіваюся, що це відео вам нагадає всі найщасливіші моменти Вашого життя❤️

«Почуття» - ода закоханим і люблячим", - написала Настя.

Всього за півгодини пост зібрав приблизно 200 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Дуже зворушлива пісня 🥺💔❤️", "Подивилась вже 3 рази😍 така ніжна🥺😍❤", "До мурашок 💔", "Так ніжно❤❤😍 і зворушливо💔🥺", "Краща 🥺", Дуже красива пісня))) прям до мурашок😘", " нарешті український😍 😍 😍", " дуже крутий хіт. Я плачу 😍", - написали користувачі Мережі.

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