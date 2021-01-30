"А мені дадуть потім їжу сьогодні?"

Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк збентежила несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, 33-річна красуня опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала їх з чоловіком цікаве заняття. "Вечірні ігрища" свідчить напис на кадрах.

Так, Христина постала в рожевому худі, з хвостиком й без макіяжу, з будівельним валиком в руці. Дівчина наносила спеціальну суміш на стіну, яку старанно розмазувала.

Остапчук спостерігав за процесом з камерою.

"А як ви вирівнюєте? Або воно саме вбирається?", - запитала його дружина.

"Давай, катай-катай...", - Володимир змусив Христину, яка на секунду відволіклася, далі працювати руками.

"А мені дадуть потім їжу сьогодні?", - не вгамовувалася дівчина. Отримавши ствердну відповідь вона продовжила працювати.

"Це дуже заспокоює", - йдеться в підписі на фото.

Ми вже розповідали, що парочка недавно переїхала в нову квартиру - колишня виявилася занадто велика для них двох (передбачалося, що діти Остапчука від першого шлюбу будуть у них частенько гостювати, але через конфлікт їх батьків, малюки тут рідко бували).

Переїзд став справжнім випробуванням для ведучого. Розпаковуючи численні коробки той не витримав: "Хлопці, чесно, я в дикому шоці. Навіщо людині стільки речей? Це просто пекельне пекло, це ми ще половину навіть не розібрали", - заявляв обурений Володимир.

Нагадаємо, що дружина Остапчука без краплі скромності виставила сідниці в обтягуючому вбранні:"Кріс, та Ти вогонь".

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