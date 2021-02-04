Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в новому образі

На кадрах Катерина була в наряді з декольте і без білизни. Нікітіна дивилася в камеру, хвалячись своїми прикрасами на шиї і у вухах. Дівчина продемонструвала безліч різних варіантів, хвалячись великими запасами. Кадри вийшли захоплюючими і звабливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гарного дня", - підписала зірка кадри.

Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:

"Нове обличчя " Золотого віку"?", "Ну красуня", "красуня", "останні дві пари тобі дуже йдуть", "вогонь дівка", "Ааа, ти красива", "Кращі друзі дівчат-це діаманти".

Ми писали, що актриса Катерина Нікітіна збентежила незвичайним талантом.

Так, Катерина В лосинах леопардового забарвлення, чорному топі і в брутальних черевиках-стрипах максимально розтягнулася уздовж жердини, підкоривши своїм незвичайним талантом.

Апетитна красуня майстерно закрутилася в крендель - за цією легкістю, швидше за все, стоїть не одне виснажливе тренування.

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