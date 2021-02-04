Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в новому образі
На кадрах Катерина була в наряді з декольте і без білизни. Нікітіна дивилася в камеру, хвалячись своїми прикрасами на шиї і у вухах. Дівчина продемонструвала безліч різних варіантів, хвалячись великими запасами. Кадри вийшли захоплюючими і звабливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Гарного дня", - підписала зірка кадри.
Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:
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Ми писали, що актриса Катерина Нікітіна збентежила незвичайним талантом.
Так, Катерина В лосинах леопардового забарвлення, чорному топі і в брутальних черевиках-стрипах максимально розтягнулася уздовж жердини, підкоривши своїм незвичайним талантом.
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