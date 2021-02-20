Фанатів шоу "Голос країни" очікує запекла битва між зірковими тренерами Олегом Винником, Надею Дорофєєвою і Тіною Кароль за кращих виконавців

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікований свіжий ролик, в якому прочинена завіса над тим, що буде відбуватися в черговому ефірі (щоб подивитися видое, проскрольте вниз).

"Місць у командах наставників стає все менше. Тому зіркові тренери придумують свої методи, щоб забрати талановитих учасників до себе в команду🔥 заради суперголосів тренери створюють коаліції і організовують батли. Ти не можеш пропустити🚀 Дивись п'ятий випуск "Голосу країни" вже цієї неділі о 21:00 ексклюзивно в ефірі 1+1❤️", - йдеться в анонсі.

На опублікованих кадрах Кароль урочисто оголосила: "Вперше в сезоні Надя і Олег битимуться!", чим тільки підігріла публіку в передчутті грандіозного видовища.

Серед тактик, про які йдеться в анонсі, Винник, наприклад, відразу братиме бика за роги. "Я хотів би заспівати разом з вами", - заявив він одному з учасників

"Або діамант, або відома на весь світ", - а з таким вердиктом розгорнув своє крісло до іншої виконавиці. Або "Ви попалися!", - випалив Олег ще одному артисту на сцені.

А ось Дмитро Монатік несподівано запропонував Дорофєєвій: "Давай, я буду боротися за тебе!", на що та відповіла: "Давай".

Нагадаємо, в Україні шоу виходить з 2011 року. Тіна Кароль опинялася наставницею переможців три рази.

У шоу високі вимоги до рівня вокалу. Тому чотири наставники відбирають собі в команду учасників, не бачачи їх. Тренери сидять спиною до сцени і чують тільки голоси. Якщо до вокаліста повернувся один тренер, то учасник автоматично стає частиною його команди.

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