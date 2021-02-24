Видовище не для людей зі слабкими нервами

Приголомшлива ситуація з Андрієм Данилком та Олею Поляковою сталася на шоу "Маска"

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували свіже відео, в якому показали цікавий момент, як безстрашна Полякова кинулася захищати боязкого Данилка (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, під час зйомок кілька учасників в східних нарядах спустилися зі сцени прямо до суддівських крісел, змусивши зіркових детективів встати зі своїх місць. Тільки Андрій Михайлович залишився сидіти - до нього підійшов загримований хлопець в чалмі й загрозливо застиг з шаблею в руках.

Переляканий Данилко почав кликати Полякову на допомогу. Остання, почувши, тут же кинулася його захищати, прогнавши "ворога".

"А, ну, відійди! Відійди від нього! Ви що?", - вигукнула співачка, зарядивши услід втікаючому хлопцеві з шаблею капустою в спину.

"Спасибі", - коротко подякував їй врятований Данилко.

"Наші детективи така хороша команда, тому що завжди готові підтримати один одного і захистити", - йдеться в підписі до кадрів.

Користувачі активно обговорили побачене в коментарях:

"Бідний чоловік😮 капустою в спину🤦"; "вона в Винника потрапила))"; "ОЛЯ ФАС!!! І Оля фаснула😂"; "яка маячня️️ 🤦‍♀️".

Раніше ми розповідали, як Данилко опинився на межі втрати квартири в центрі Києва. Артист посперечався на "Масці", що в костюмі Лева ховається співак Олександр Пономарьов. Андрій настільки впевнений у своїй правоті, що "поставив" квартиру та ще й танець голяка, якщо раптом виявиться, що Лев це хтось інший.

Нагадаємо, що Андрія Данилка довели до сліз на шоу "Маска": що сталося, подробиці і кадри виступу.