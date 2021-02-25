Популярна артистка Ані Лорак показала сміливе фото і покрасувалася колечком на безіменному пальці

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак вже довгі роки будує успішну кар'єру в Росії. Після розлучення з турецьким чоловіком зірка остаточно перебралася до Москви, і забрала з собою дочку Софію. Після розриву з чоловіком співачці раз у раз приписували нові романи, наприклад, давно ходять чутки про романтичні стосунки Ані з виконавцем Сергієм Лазарєвим. Однак, артисти запевняють, що вони просто близькі друзі.

А нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram Лорак виклала сміливе фото, на якому засвітила розкішне кільце на безіменному пальці, так що чутки про нове кохання спалахнули знову. На знімку співачка відображена в подовженому червоному піджаку на голе тіло, який підкреслив ідеальну фігурку і стрункі ніжки. Її волосся випрямлені і заховані в комір піджака, а на обличчі яскравий макіяж, шанувальники помітили, що артистка сильно змінилася, а її обличчя виглядає "новим".

У підписці до фотографії Лорак написала: "Приготуйтеся... Вже зовсім скоро", очевидно, натякаючи на нову пісню або кліп. Фанати звичайно ж не залишили без уваги нове фото зірки, її засипають компліментами в коментарях, а також запитують, коли чекати прем'єри. "Обожнюю вас", "Пісня вийде вже навесні або ще взимку?", "З нетерпінням чекаємо. Фотографія бомба", "Красива дуже-дуже", "Кароліна, здається, нам зірве дах", "Справжня Діва", "Який гарний знімок! Кароліна, вам так йде червоний! Жінка-пожежа", "Коли вже?", "Не впізнати взагалі, ось це перетворення", "А колечко є на пальці", - пишуть в коментарях до фото.

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