Телеведуча Леся Нікітюк в черговий раз через соцмережі звернулася до майбутньої свекрухи

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк за останні роки стала зіркою Нового каналу, а також підкорила Instagram, зібравши майже 4 мільйони передплатників. Талант Лесі в її відмінному почутті гумору, вродженій харизмі і провінційній простоті, за що її полюбили мільйони телеглядачів. Нещодавно у своєму мікроблозі зірка продовжила звертатися до своєї майбутньої свекрухи.

Цього разу Нікітюк виклала в сторіс кілька кумедних відео, в яких спілкується з мамою свого майбутнього чоловіка. Причому в одному з роликів вона засвітила в кадрі чоловіка на ім'я Ігор, який грав роль водія маршрутки в авторському шоці "Ле маршрутка". Видно, що свого друга телезірка годує "італійськими пельменями", а сама воліла салат з вином.

"Шановна майбутня свекруха, якщо ви думаєте, що я поїла і не помию після себе посуд, то ви... правильно думаєте", - зухвало говорить Леся в ролику і тут же випиває келих вина. "І останнє. Шановна майбутня свекруха, не треба дивитися ці сторіс під псевдонімом"Меблі Кривий Ріг". Я вас бачу, мамо", - грайливо додала Нікітюк наприкінці.

Відзначимо, що це далеко не перші звернення телеведучої до майбутньої свекрухи. Нещодавно Леся показувала салат, який готувала п'ять годин, і запевняла майбутню свекруху, що це не довго. За словами Нікітюк, мама її майбутнього чоловіка може не хвилюватися – її син обов'язково дочекається салат, тому що в холодильнику телезірки завжди знайдеться 150 грамів горілочки для нього.

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