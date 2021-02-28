Продюсер і репер Потап був справжньою опорою для дружини Насті Каменських і тещі після страшної трагедії в їхній родині

Як передає Politeka.net, у черговому випуску "Світського життя" 39-річний Олексій Потапенко (справжнє ім'я артиста) розповів Катерині Осадчій, як допоміг дружині пережити смерть батька.

За словами репера, йому дуже імпонувало почуття гумору покійного.

"Ну, що ми можемо зробити? Тільки згадувати батька веселим, яким він був. Він був дуже великий жартівник, і це мені дуже подобалося. Він дуже любив співати, і ми з Настею і мамою наливали по келиху вина і співали улюблені пісні батька», — поділився Потап.

Нагадаємо, батька Каменських Олексія Йосиповича Жмура не стало 25 січня на 82 році життя. Він був відомим українським спортсменом і музикантом. Свого часу був капітаном команди "Динамо" з волейболу, а згодом концертним директором хору імені Г.Верьовки.

Співачка довела публіку до сліз зворушливим прощанням з ним, опублікованими в Інстаграм. Дівчина розповіла, що батько навчив її любити, і цю "науку" вона передасть своїм дітям.

"Будь ласка, приходь до мене частіше у снах ...", - додала зірка.

Раніше ми розповідали, Каменських останнім часом дивує кількістю романтичних або філісофських постів у соцмережі. Так, дівчина похвалилася шикарним подарунком, який їй підніс уважний чоловік.

"Це так цінно - коли ви обидва обожнюєте робити один одного щасливими. Сьогодні мій чоловік подарував мені весну 🤍", - йдеться в підписі під фото, на якому Настя постала з оберемком білих тюльпанів.

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