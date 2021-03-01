Стало відомо, як репер і продюсер Потап проявив себе у скрутний для Насті Каменських час

Як передає Politeka.net, 39-річний Олексій Потапенко (справжнє ім'я зірки) поділився в новому випуску програми "Життя відомих людей", як вони з дружиною переживають сімейне горе. Відповідні кадри опубліковані в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

У січні раптово не стало батька Каменських. Олексію Жмуру був 81 рік. Втрата рідної людини стала справжнім ударом для артистки і її овдовілої мами Лідії. Міцною опорою для жінок в цей непростий час став чоловік Насті Потап. Він не відходив від коханої і її мами.

За його словами, їм усім досі дуже складно, але вони намагаються згадувати про Олексія Йосиповича тільки як про веселу і життєрадісну людину, якою він і був.

"Це дуже неприємні моменти, але батько Насті був така весела, світла й щира людина. Ми з дівчатками, з мамою Насті і з Настею самою, намагалися згадувати його завжди веселим... Він був щира, класна людина. І моє завдання було дівчат вивести з цього штопора емоційного...", - поділився Потап.

Репер додав, що трагедія об'єднала їх сім'ю.

"Ми переживаємо це. Так сталося, що ми, як сім'я, об'єдналися, завдяки цьому. Ми навіть не думаємо, що він кудись далеко пішов...", - підсумував чоловік Каменських.

До цього Потап в інтерв'ю Катерині Осадчій розповідав, що його тесть був великим жартівником, а також дуже любив співати.

"Ми з Настею і мамою наливали по келиху вина і співали улюблені пісні батька", — ділився артист.

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