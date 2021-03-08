Відома українська телеведуча Леся Нікітюк блиснула ідеальними формами в білій сорочці

Зірка грає з фантазіями своїх шанувальників, з'являючись в сміливих образах, інформує Politeka.net. Цей раз не став винятком, адже Нікітюк позувала без білизни.

Блондинка присіла між букетами яскравих квітів, приспустивши білосніжну сорочку з плечей. Зірка продемонструвала "шовкові" принади, а особливо вражало те, що трохи виставився бюст без білизни.

На шиї зірки сяяв товстий ланцюжок. Леся розпустила волосся і притримала рукою один з бутонов.

"Зі святом весни, мої пташки💕

Як думаєте квіти Мої, то мами Кет з дня народження позбулися😁 🍸 🍸 🍸", - написала телеведуча.

За годину пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Свято поруч! Мирлукають кішки 🐱, Розквітай, надихайся, блищи Чисти пір'ячко, а не картоплю! І готуй свій наряд, а не щі 💃 🤩 😉 ", " Гарно ти Увійшла в моє грішне життя 😍😍😍😍😂😂😂😂😂", "Боже яке гарне фото😍 😍 😍", " богиня😻", " ви краса!!! 💐Леся, обожнюю Вас👌❤️❤️❤️", "Лесь, це в квітковому?) зі святом", " як ви 😮 або твій хлопець Рокфеллер або від мами Кет❤❤️", " красуня ❤️😍 бажаю щастя і всього найкращого!", "Мами, бо дуже розквітли тюльпани", " красива і ніжна❤️зі святом", "Пощастило .Така краса серед краси", " Боже яка Квітуча - квітка 😍 ", " яка різниця чиї. Вам вони личать 😍", - написали користувачі мережі.

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