Виконавець Макс Барських здивував шанувальників незвичайним відео зі своєї хореографічної репетиції

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Макс Барських, який нещодавно показав шанувальникам свою чарівну маму, цього разу порадував публіку незвичайним відео. У своєму Instagram Гарячий красень виклав ролик, яким показав, як проходять у нього репетиції з хореографії. Треба сказати, що виглядають танці Макса і його колеги вельми гаряче і відверто, хоча вони майже не торкаються один до одного.

Ролик був знятий в просторому світлому залі. Спочатку можна побачити, як тренер показує Максу руху, які треба повторити з партнеркою. До слова, Дівчина на відео - співачка zivert, з якою артист записав дуетну композицію. Схоже, парочка готується представити глядачам кліп або танцювальну постановку. Перед камерою Барських з'явився в простих джинсах і чорній футболці, а ось його колега – в білих спортивних брюках і коротенькому світлому топіку.

У підписі до своєї публікації Макс написав: "Перша репетиція нової хореографії, це завжди особливий треш-кайф. Потрібно приборкати ноги, руки і перестати думати, тільки відчувати один одного... 19.03 ви побачите, що у нас з @_zivert вийшло в результаті! #BESTSELLER". Шанувальники в захваті від нового відео Барських, його і дівчину засипають компліментами в коментарях до публікації.

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