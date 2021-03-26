Все стало на свої місця

Ще одна інтрига на "Голосі країни 11" розкрита - фанати Тіни Кароль і Дана Балана тріумфують

Раніше в Мережі з'явилися цікаві кадри, на яких артисти Кароль і Балан опинилися в одному суддівському кріслі. Але як це можливо, задавалася питанням здивована публіка, адже Дан не бере участі в новому сезоні проекту. Нарешті все стало на свої місця.

Як передає Politeka.net, продюсер шоу "Голос країни" Володимир Завадюк приголомшив публіку раптовим оголошенням, зробивши свіжі "сторіз" у себе в Instagram.

"Ми перезавантажили нокаути. Вперше за довгі годи приймати рішення тренерам будуть допомагати Юлія Саніна, Alyona Alyona, Іван Дорн і Дан Балан", - йдеться в повідомленні.

Вже відомо, що Кароль допомагатиме Балан, а Олегу Виннику - Іван Дорн.

Так що тепер стає зрозумілою поява в Мережі спільного фото Тіни й Дана. Публіка тоді охрестила цей знімок "весільним портретом".

Варто відзначити, користувачі ревно ставляться до будь-якої інформації про парочку, стежачи за всіма їх пересуваннями. Справа в тому, що під час минулих сезонів "Голосу", з Баланом, їм з Кароль приписували пристрасний роман. Зірки не підтверджували чутки, але й не спростовували, підливаючи масла у вогонь явним фліртом, ніжними обіймами та багатозначними поглядами.

До цього ми розповідали, що фанати парочки здивували фото-експериментом, показавши, як могла б виглядати маленька донька артистів. Трохи фантазії і фотошопу, і ось уже в зірок підростає спадкоємиця. Тим більше, що Кароль зізнавалася, що після сина, тепер мріє про доньку.

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